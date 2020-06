M5S, malumori per soldi a Rousseau: "Vogliamo vederci chiaro"

(Foto IPA/Fotogramma)

Crea scompiglio, all'interno del gruppo parlamentare del M5S, la notizia del trasferimento del fondo cassa (circa 120mila euro) dal 'Comitato eventi nazionali', che organizzò la festa di 'Italia 5 Stelle' a Rimini nel 2017, all'Associazione Rousseau. "Se le cose stanno così, è una ragione in più per rivedere le regole che caratterizzano i rapporti tra Rousseau e Movimento 5 Stelle", commenta il deputato Giorgio Trizzino, che da tempo invoca la convocazione di un'assise congressuale "che integri la piattaforma" della democrazia diretta grillina. Gli fa eco il collega Luigi Iovino, segretario della Presidenza della Camera: "Piena fiducia in Rousseau, ma bisogna fare chiarezza sulla vicenda".

Nelle chat dei parlamentari non manca chi vuole vederci chiaro. E se un eletto sollecita la convocazione di un'assemblea con il capo politico Luigi Di Maio per parlare della questione, un altro parlamentare, più drastico, minaccia di non versare più i soldi all'Associazione, in barba al regolamento interno. Sul tema interviene anche il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi: "Quanto rivelato dall'Adnkronos a proposito di fondi che passano in maniera oscura da un soggetto all'altro della galassia M5S e finiscono poi sempre a Rousseau merita dei chiarimenti", afferma il renziano in una nota.