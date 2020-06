Nutella, Salvini ci ripensa: "Per addolcire la giornata..."

Dal profilo twitter di Matteo Salvini

Matteo Salvini ci ripensa. Dopo le critiche alla Nutella, che "usa nocciole turche, e io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani", il leader leghista scatta un selfie al supermercato accanto allo scaffale che ospita i barattoli di Nutella. "Spesa per la cena dei bimbi, si arriva al dolce!", scrive Salvini sui social, prima di aggiungere su facebook: "Mi è arrivata la denuncia di Carola Rackete per 'istigazione a delinquere e diffamazione'. Per addolcire la giornata, una fetta di pane e Nutella con una richiesta alla Ferrero: comprate ingredienti italiani, dallo zucchero alle nocciole, per aiutare i nostri agricoltori!".