'Pinguini' oscurati su Facebook: "Gruppo sospeso, siamo sotto attacco!"

"Siamo sotto attacco! Sono riusciti a farci chiudere il gruppo con circa 180mila partecipanti. Ma noi saremo sempre più uniti. Noi non ci fermiamo. Stiamo già lavorando per uscire ancora più forti". Lo denuncia Leonardo Cisaria, fondatore dei 'Pinguini', il movimento sovranista nato in contrapposizione alle 'Sardine'. Il gruppo, spiega una comunicazione online giunta ai gestori del profili, "è stato disabilitato perché non segue i nostri standard della community".

"Non ne sappiamo i motivi ma il gruppo è stato sospeso da Facebook. Siamo in attesa che venga ripristinato. Speriamo che presto ci consentano di nuovo di avere voce sui social. Il mondo dei Pinguini è in fermento. Forse -rileva Potito Perruggini, portavoce del movimento-stiamo dando fastidio a qualcuno che ci aveva sottovalutato, come spesso accade quando si parla dell'attivismo del popolo del centrodestra!"