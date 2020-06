Renzi ironizza: "La chiamerò Villa Travaglio"

(Foto Fotogramma/Ipa)

"Io con le cause civili con Marco Travaglio conto di fare almeno tre/quattro rate del mutuo della casa, almeno si risolve il problema". Così Matteo Renzi ospite di Piazzapulita su La7 citando le cause contro il direttore del 'Fatto Quotidiano'. Poi ironizza: "Villa Travaglio la chiamerò, anzi no porta un po’ sfiga".

Tutto era partito da Corrado Formigli che aveva chiesto a Matteo Renzi di non parlare della querela presentata nei confronti della giornalista de 'Il Corriere della Sera' Fiorenza Sarzanini. Da lì il riferimento a Marco Travaglio con cui lo 'scontro' è aperto da tempo.