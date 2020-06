Sondaggio: Lega al 32,7%, cresce solo FdI

(Fotogramma/Ipa)

Nelle intenzioni di voto degli italiani, si afferma sempre di più Fratelli D'Italia. Lo rivela l'ultimo sondaggio per Piazzapulita realizzato da Index Research e presentato nel corso della puntata di ieri. I dati mostrano un leggero calo per la Lega, ora al 32,7% (-0,1%), così come per il Partito Democratico, al 19,1% dal 19,3% della scorsa settimana. Continua invece la caduta del Movimento 5 Stelle che scende al 16,9% perdendo lo 0,7%. Mentre Fratelli d'Italia è al 9,8% con un +0,5% rispetto alla rivelazione della scorsa settimana.

Per quanto riguarda Italia Viva, è data al 4,9%, in calo dello 0,2%, Forza Italia è stabile al 6,6%, Più Europa all'1,6%, Verdi all'1,8%, Azione all'1,6% e Cambiamo all'1%.

Per quanto riguarda le coalizioni, quella giallo-rossa formata dal Pd-M5s-Italia VIva- Sinistra si attesta al 42,2% (-1,1%), quella di Centrodestra al 49,1% (+0,4%).