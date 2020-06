Gad Lerner: "Nessun incontro Renzi-Salvini, mi scuso"

(Fotogramma)

"Ne prendo atto e mi scuso: non c’è stato l’incontro fra Matteo Salvini e Matteo Renzi a casa di Denis Verdini di cui aveva scritto su La Stampa il solitamente bene informato Fabio Martini. Tutti e due i Mattei hanno smentito e dunque la rettifica è doverosa anche da parte mia". Lo scrive Gad Lerner, su Twitter, dopo le dichiarazioni con cui Matteo Renzi e Matteo Salvini hanno smentito le notizie relative ad un incontro che sarebbe avvenuto in Toscana in vista delle prossime elezioni regionali.

"Leggo su La Stampa che Matteo Renzi e Matteo Salvini si sarebbero incontrati nella villa di Denis Verdini a Pian dei Giullari, vicino a Firenze. Niente di strano, i due Mattei sono avversari che si fanno comodo a vicenda. Gli storici lo ricorderanno come il vertice dei Giullari", aveva scritto Lerner due giorni fa.