Governo, Lombardi: "Faccia cose utili o andiamo a elezioni"

Questo governo "deve durare il tempo di fare cose utili, altrimenti non un giorno di più, andiamo a elezioni". Lo ha affermato Roberta Lombardi, del Movimento 5 stelle, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su Sky Tg24.

"L'atteggiamento di Di Maio è l'atteggiamento del capo politico di una forza che sta cercando di mantenere la propria identità all'interno di un governo. Lo fa in una modalità molto muscolare che io non condivido e preferirei che fosse sicuramente più mediata", ma cambiare adesso il capo politico del movimento "sarebbe dannoso per il Paese", afferma in relazione al Movimento. Quanto alla riorganizzazione interna "speriamo ci siano più donne. C'è un percorso on line legato ai facilitatori tematici e organizzativi, sono sicura che il Movimento 5 stelle come ha sempre fatto premierà noi donne".

La regola che vieta di ricandidarsi dopo due mandati? "Trovo che sia molto sana per tutti", aggiunge, rispondendo ad una domanda su un'eventuale deroga che consenta a Virginia Raggi di ricandidarsi a sindaco di Roma.

Capitolo elezioni regionali: "Se sono effettivamente interessati a costruire un progetto con noi sia livello emiliano che a livello calabrese, vorrei che il Pd ci facesse una proposta netta ed esplicita e trasparente agli occhi degli elettori, se effettivamente vuole condividere con noi un percorso anche a livello regionale e vorrei che quello fosse messo al voto sulla nostra piattaforma, per decidere se andare con loro o se andare da soli. Un completamento del voto che c'è stato", dice Lombardi.