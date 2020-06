Manovra, le novità per plastic tax e sugar tax

"Ci siamo resi conto che la plastic tax poteva avere un impatto problematico, ci sono arrivate varie segnalazioni e allora, pur ritenendola una tassa di scopo che orienti il sistema produttivo" verso scelte green, "abbiamo ritenuto di ridurre l'impatto dell'85% e partirà dal 1 luglio" in modo che "le imprese abbiamo tutto l'agio di affrontare strategie conseguenti a questo input politico". Sono le parole con cui il premier Giuseppe Conte, nella serata di venerdì, ha illustrato le novità relative alla plastic tax contenute nella manovra.

La sugar tax, invece, "partirà dal 1° ottobre" in modo che le aziende "abbiano tutto il tempo per riformulare le loro linee produttive". Lo dice Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.