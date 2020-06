Nutella, da Mannoia sberleffo social a Salvini

(Fotogramma /Ipa)

"Immagina la scena: Mattè amo fatto 'na cazzata, dovemo fa' subbito 'na foto co' un vasetto de Nutella! Io nun ce l’ho! Allora dovemo annà ar supermercato! Adesso? Si, adesso. Prima che chiude, sbrigate! Aspetta che me vesto, ma la prossima vorta nun me fate di' ste cazzate. Daje Mattè!" Lo scrive su Twitter Fiorella Mannoia, rispondendo ad un tweet dello scrittore Eugenio Cardi, dedicato al dietrofront di Salvini sulla Nutella. Cardi, pubblicando la foto del leader della Lega davanti allo scaffale della Nutella di un supermercato, aveva scritto: "In piena fase di recupero su #Nutella. Evidentemente la paura di una gran bella querela fa 90...".