Csm al voto per eleggere un togato

(Fotogramma /Ipa)

Urne aperte oggi e lunedì per eleggere un togato al Consiglio superiore della magistratura, in rappresentanza dei giudici di merito. I magistrati italiani voteranno per sostituire Paolo Criscuoli, l’ultimo dimissionario dei 5 che hanno lasciato Palazzo dei Marescialli a seguito dello scandalo nato dall’inchiesta di Perugia sul ‘mercato’ delle nomine.

Tre i giudici in corsa: Elisabetta Chinaglia, presidente di sezione al tribunale di Asti, sostenuta da Area, Silvia Corinaldesi, presidente di sezione del tribunale di Ancona, appoggiata da Unicodt, e Pasquale Grasso, ex presidente dell’Anm, che si presenta come candidato indipendente, dopo avere lasciato Mi. Si vota nei distretti di Corte d’Appello da questa mattina fino a lunedì alle 13. Poi lo spoglio da parte della commissione elettorale centrale presso la Corte di Cassazione. L’esito del voto dovrebbe arrivare tra martedì e mercoledì.