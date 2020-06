(Fotogramma)

Francesca Pascale sempre più 'sardina'. Dopo l'intervista di qualche giorno fa dove annuncia il suo 'endorsement' al movimento guidato dal giovane Mattia Santori, che sta sfidando in piazza Matteo Salvini, la compagna di Silvio Berlusconi ha postato ieri sul suo profilo Instagram un quadro del pittore surrealista Magritte, della serie 'l'uomo con il cappello', che sembra 'modificato' per l'occasione: tra il cappello e il collo, infatti, spunta proprio una 'sardina'.

Pascale condivide la protesta delle 'sardine', ma, raccontano, non si sa se sabato prossimo sarà in piazza San Giovanni con il loro movimento. Allo stato, ancora non avrebbe deciso.