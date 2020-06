Governo, Bettini: "Verifica a gennaio"

Goffredo Bettini (Fotogramma)

"A gennaio avremo una verifica di governo, o si approva o non si approva, non possiamo stare sospesi ogni giorno a Di Maio e Renzi". Così Goffredo Bettini, esponente del Partito Democratico, a 24Mattino, su Radio 24.

"Conte si presenterà con una sua agenda e terrà conto anche delle cose successe. Discuteremo un programma che o si approva o non si approva. Non possiamo stare sospesi ogni giorno alle dichiarazioni di Di Maio o a quelle di Renzi che prima vuole il maggioritario poi il proporzionale, prima dice che si deve eleggere il Presidente della Repubblica poi che si può andare anche a votare subito. Questo non va bene", aggiunge.