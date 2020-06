Meloni contro il Mes

Non c'è "alcuna ragione" per cui l'Italia debba sottoscrivere un trattato, quello della riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, che potrebbe "mettere a rischio i nostri conti e i risparmi degli italiani". Lo dice la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, salita oggi a Bruxelles per una serie di iniziative contro la riforma del Mes, che secondo il partito è "una trappola".