I parlamentari del M5S, eletti per "fare una rivoluzione", hanno "mandato giù parecchio" e nel voto di mercoledì prossimo sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità avranno l'occasione giusta per "difendere i risparmi degli italiani" e "dire di no", in dissenso con il proprio partito. Lo dice la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, a margine di un incontro organizzato dal partito nella sede del Parlamento Europeo sulla riforma del Mes.