Prof pro Hitler, al via iter per licenziamento

L'Università di Siena vuole impedire la partecipazione del professore Emanuele Castrucci, ordinario di filosofia del diritto, finito al centro delle polemiche per una serie di tweet filonazisti, alle prossime sessioni di esame. E' in corso di predisposizione un atto in tal senso, come ha spiegato il rettore Francesco Frati.

Il rettore ha convocato urgentemente per questa mattina il Senato accademico per l'approvazione della composizione del collegio di disciplina che dovrà valuterà la richiesta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti di Castrucci per arrivare al suo licenziamento. A breve partirà il percorso disciplinare.

Inizialmente il Senato Accademico avrebbe dovuto nominare il collegio disciplinare nella seduta ordinaria in programma il 17 dicembre. Il docente è indagato per vari reati dalla procura, compreso quello di negazionismo.

Il Senato Accademico dell'Università di Siena, riunito questa mattina in seduta straordinaria, ha designato i componenti del collegio di disciplina per il quadriennio accademico 2019/2023. Per la prima sezione, riservata ai professori ordinari, e che giudicherà Castrucci, i membri effettivi designati sono Angelo Barba, Gabriella Piccinni, Alessandra Viviani. Come supplenti sono state nominate le professoresse Cosima Baldari, Elena Bindi e Rosella Fulceri.

Per la seconda sezione, riservata ai professori associati, i membri effettivi designati sono Claudia Faleri, Federico Lenzerini, Massimo Salleolini. Supplenti i professori Tiziano Bonini Baldini, Massimiliano Bellavista e Chiara Fanuele.

Per la terza sezione, infine, riservata ai ricercatori, i membri effettivi designati sono Stefano Benvenuti, Serenella Civitelli e Irene Mecatti. Come supplenti sono stati designati Alessandro Andreadis, Carlo Citter e Ottavia Spiga.