Rai-Assad, Azienda valuta se diffondere intervista su RaiPlay

(Xinhua)

di Veronica Marino

I vertici Rai, a quanto apprende l'Adnkronos, stanno valutando se mandare in onda questa sera su RaiPlay l'intervista al presidente siriano Bashar al-Assad, realizzata dall'ad di Rai Com Monica Maggioni. A far propendere per questa ipotesi diverse valutazioni: questa sera i media siriani l'hanno mandata in onda; si tratta di una vicenda che è diventata ormai un caso internazionale e che, per tale ragione, suggerisce trasparenza da parte del servizio pubblico; scegliere RaiPlay significa rispettare la libertà dei direttori di non trasmetterla. In questo momento si sta ragionando su tutto questo e si sta ipotizzando di trasmettere l'intervista su RaiPlay prima della diffusione da parte dei media siriani.