Sardine, appello a scendere in piazza a Roma: "E' il momento di dire 'ci sono'"

(Fotogramma)

"Il mare delle sardine è in fermento, siamo sempre di più e sempre più entusiaste: ogni giorno in qualche piazza d’Italia, migliaia di sardine si riuniscono e fanno sentire la loro voce, libera e pacifica. 'Sardina amplifica sardina': questo è il nostro richiamo per ritrovarci tutti in piazza san Giovanni a Roma, sabato il 14 dicembre! Siamo inclusivi e crediamo nella forza della piazza, dell’incontro tra le persone e nel potere del confronto, rispettoso e propositivo". Lo si legge in una nota a firma dell'ufficio stampa delle sardine di Roma.

"È per questo che abbiamo affidato il nostro invito a venire a Roma ad un enorme megafono che amplifica la nostra voce, composto dall’aggregazione delle sardine strette insieme - scrivono i manifestanti - . 'Pensa controcorrente, scendi in piazza', abbiamo preparato migliaia di sardine festanti e adesivi divertenti per partecipare insieme".

"Tutto il materiale prodotto è pensato per essere conservato e non gettato via. Per noi il rispetto dell’ambiente è importante. Se volete condividere e amplificare il messaggio delle sardine potete cambiare l’immagine del profilo Facebook - è l'invito delle sardine della capitale - . La voglia di partecipazione è tanta, la mobilitazione è incredibile. Questo è il momento di uscire dall’indifferenza e dire 'ci sono'. Vi aspettiamo in piazza San Giovanni sabato 14 Dicembre, muniti di sardine!".