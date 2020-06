Anna Falchi: "Una donna premier in Italia? Dico Meloni"

Anna Falchi (Foto Fotogramma)

"In Italia, se dovessi dire un nome di una possibile presidente del Consiglio donna direi Giorgia Meloni, se fosse un po' più moderata". E' l''endorsement' di Anna Falchi, dagli studi di Agorà su Rai 3, per la leader di Fratelli d'Italia.

L'attrice di origini finlandesi ne parla prendendo spunto dalla notizia della nomina della socialdemocratica Sanna Marin come premier della Finlandia. A 34 anni Marin diventa il presidente del consiglio più giovane al mondo in un governo di coalizione che comprende altri quattro partiti di centrosinistra, tutti guidati da donne.

"Per noi è normale, nel 1906 abbiamo avuto il primo suffragio femminile, nel 1907 contavamo già 19 donne parlamentari, e la prima ministra nel 1926", dice Falchi, finlandese da parte di madre. L'attrice parla poi del suo compagno Andrea Ruggieri: "Sembra un uomo finlandese , ha un grande rispetto per le donne. Siamo moderni, per la libertà reciproca, ma non libertini".