Formigli: "Renzi come Salvini? Usano social in modo spregiudicato"

"Nell'utilizzo spregiudicatissimo dei social" c'è vicinanza tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Sono le parole di Corrado Formigli che a Tagadà risponde alle domande dopo la pubblicazione sui social di alcune immagini della sua casa. "Sono state tante le persone che hanno espresso solidarietà. Tanti colleghi, per esempio, e esponenti politici. Dobbiamo reagire tutti assieme, e soprattutto devono reagire i partiti. Trovo inaccettabile che le foto della mia casa siano ancora visibili in alcune pagine Facebook col simbolo di Italia Viva, che il media manager di Italia Viva non si sia posto il problema della rimozione. Ora faremo una diffida", dice Formigli. "Le immagini della mia casa postate su pagine con simbolo di Italia Viva, quindi c'è un problema all'interno dei supporter e dei militanti del partito".

"C'è questo gioco a dire: 'beh, questi sono siti non ufficiali'. Perché questi partiti permettono l'utilizzo di simboli, se non sono responsabili direttamente, in pagine in cui vengono spacciati i peggiori insulti e le peggiori offese?. Dove sta il cambiamento di Italia Viva rispetto alla Lega su questo tema?", aggiunge.

Conclude, rispondendo ad una domanda di Tiziana Panella: