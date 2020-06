Governo, Zingaretti: "Fatti concreti oppure stop"

(Fotogramma)

"Dobbiamo verificare, confrontarci sui prossimi tre anni se ci sono le basi per un accordo che riaccenda l'economia". Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì a La7.

"Noi abbiamo questo obiettivo e questo progetto che punta a riaccendere economia, creare lavoro, mettere in sicurezza le famiglie. Se ci sono queste condizioni e si ci sono fatti concreti noi andremo avanti altrimenti noi al governo per difendere le poltrone non ci restiamo neanche un minuto in più", afferma il segretario del Pd.

"E' faticoso ma mi sto battendo per dire ai miei alleati meno polemiche, sgambetti, furbizie, bandierine e più comunità. Altrimenti? Altrimenti questo governo non serve a niente", aggiunge.