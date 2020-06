Iene-Conte, Alpa: "Per nulla preoccupato"

(Foto AdnKronos)

"Non sono preoccupato. Io sono a disposizione, se devo chiarire i loro dubbi sono ben felice di farlo". Così l'avvocato Guido Alpa commenta all’Adnkronos il nuovo documento esclusivo annunciato dalla trasmissione ‘Le Iene’, che nella trasmissione di stasera promette nuovi sviluppi sui rapporti tra Alpa e il premier Giuseppe Conte, con due nuovi documenti che smentirebbero la versione del premier e confermerebbero l’incompatibilità di Alpa a giudicare Conte per il concorso che lo ha fatto diventare professore ordinario di diritto privato.

"Le Iene riescono a sapere - ha aggiunto Alpa - non so come tutti i miei spostamenti. Sono riusciti ad intercettarmi mentre atterravo da Parigi nonostante avessi cambiato volo, non so veramente come facciano. Sono venuti anche alla stazione Termini mentre ero di ritorno da una cerimonia in onore di Stefano Rodotà, mio maestro. Ma non ho nessuna preoccupazione, e nessuna ragione di rincrescimento né di doglianza”, ha concluso.