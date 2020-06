Di Maio: "Dopo legge di bilancio nuova road map"

"Dopo la legge di bilancio ci coordineremo tra le forze di maggioranza per delineare la road map della nuova agenda di governo". E' quanto ha detto Luigi Di Maio nel corso della riunione con i senatori M5S. Con i senatori 5 Stelle si è parlato anche "del contratto di governo che vogliamo fare da gennaio". "E' arrivato il momento di mettere nero su bianco tempi e temi. Siamo tutti d'accordo nel lavorarci appena si approva la legge di bilancio".

"I senatori? Li ho trovati molto compatti, stiamo lavorando al meglio, quindi si va avanti così" aggiunge dopo l'incontro con i senatori sulla riforma del Mes. "A gennaio, come abbiamo letto dalla lettera di Centeno, si faranno approfondimenti su alcune criticità del Mes. Ovviamente noi vogliamo creare nella risoluzione di domani tutte le tutele per cui il Parlamento, nelle prossime settimane, debba essere ulteriormente consultato in modo tale da dare una linea chiara al prossimo Eurogruppo e al prossimo Eurosummit".