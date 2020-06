Meloni: "Come uomo forte potrei dire la mia"

(Fotogramma)

"In mezzo a tutti questi uomini, non proprio dotatissimi a volte di attributi, forse la mia la potrei dire". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di ‘Fuori dal coro’, in onda questa sera su Retequattro, a proposito di quanto registrato dal Censis sull'orientamento degli italiani in relazione al cosiddetto uomo forte.

"C’è un solo modo di fare la verifica, si chiama elezioni", ha aggiunto Meloni rispondendo alla domanda sull'ipotesi di una verifica di governo a gennaio.