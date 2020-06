Mes, M5S ancora in fibrillazione

(Fotogramma /Ipa)

Un testo c'è ma non c'è ancora l'ok definitivo. Fonti di maggioranza fanno sapere che tra i 5 stelle resistono tensioni sul Mes e questo ritarderebbe il via libera sulla risoluzione che sarà portata domani in aula in occasione delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio Ue. "I 5 Stelle faranno un'ultima riunione domani mattina", dicono fonti parlamentari della maggioranza.

La risoluzione, a quanto viene riferito, sarebbe stata "molto semplificata" rispetto alla bozza di testo diffusa ieri. "Resta la logica del pacchetto ma progressivo" e "resta il coinvolgimento del Parlamento". Ma i dettagli diffusi nel pomeriggio da fonti della maggioranza sono stati poi smentiti dai 5 Stelle. "In merito alle indiscrezioni uscite sugli organi di stampa in queste ultime ore precisiamo che sul Mes stiamo ancora discutendo e ultimando i punti da dirimere nella risoluzione di maggioranza. Dunque smentiamo qualsiasi indiscrezione diffusa".