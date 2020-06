Rifiuti Roma, lite furiosa fra Cinquestelle

(Fotogramma)

Lite furiosa tra il capogruppo del M5S Giuliano Pacetti e la consigliera del M5S Simona Ficcardi nell'anticamera della sindaca sulla questione dei rifiuti. Toni alti e urla, arrivate a sentirsi fino alla Buvette del Campidoglio, sono scoppiate tra i due consiglieri in un vertice di maggioranza, tenutosi prima del voto sugli odg sui rifiuti.

''Ma il sito è già stato scelto e lei già lo sa... - spiega Pacetti dopo che la Ficcardi è uscita dalla stanza - Dal quattordici...Ma lei (la sindaca ndr) dice non lo faccio con l'ordinanza, lo faccio solo con il piano rifiuti approvato e ci chiede di approvare l'odg (quello che impegna la sindaca a ricorrere al Tar contro l'ordinanza regionale e a non realizzare alcuna discarica in città ndr) e lei strilla e lei strilla (riferito alla consigliera Simona Ficcardi ndr)''.

Fonti della maggioranza però smentiscono tutto. "Non è stato scelto alcun sito - fanno sapere - Tra i quattro siti, a fronte comunque del nuovo Piano rifiuti, ricompresi nella carta delle aree bianche della Città metropolitana, ci sono indicati anche tre siti in XI Municipio e uno in XIV".