Roma, Salvini: "Virginia quando riapri la metro?"

"Virginia, fra un insulto e l'altro contro di me, quando riapri la metro?". Così il segretario della Lega Matteo Salvini. "Oggi per protesta, dopo 9 mesi di chiusura della fermata, decine di commercianti della zona di piazza Barberini hanno abbassato le saracinesche per 'incompetenza comunale'. Denunciano un calo del fatturato fino al 40 per cento. Senza contare gli autobus che prendono fuoco ogni settimana... #raggidimettiti".