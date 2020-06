Sardine, Cecchi Paone: "Io in piazza, Pascale forse..."

Alessandro Cecchi Paone (Fotogramma)

"Io sostengo pubblicamente le sardine e sarò sicuramente in piazza San Giovanni sabato. Francesca Pascale vorrebbe, ma sta valutando l'opportunità. Se vuole, andiamo insieme". Alessandro Cecchi Paone sabato andrà in piazza a Roma per partecipare alla manifestazione delle sardine. E Francesca Pascale, sua amica, ci sarà? "Sta valutando l'opportunità perché ogni sua mossa è pesata", dice Cecchi Paone riferendosi alla compagna di Silvio Berlusconi. "Silvio si oppone? Assolutamente no. Non l'ho sentita, ma lei non fa mai nulla che possa turbare il presidente, lo ama alla follia. Mi ha raccontato che lo ha corteggiato per più di un decennio", aggiunge.

Pascale vuole entrare in politica? "Non mi risulta". "Ho portato Francesca Pascale all'arcigay di Napoli, è sempre stata accanto al movimento con assoluta partecipazione ed entusiasmo. Tutti le vogliono bene al di là degli schieramenti politici".