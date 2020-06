Bersani: "Renzi-Fondazione? Ho detto che non andava bene"

(Fotogramma)

"Su Renzi, e sulle politiche e lo stile del renzismo, ho già detto tutto. Adesso tocca agli altri, perché quelle politiche e quello stile sono state ampiamente sostenute. Ho detto per tempo che un segretario con la propria fondazione non andava bene e che c'era troppo potere in pochi chilometri". Lo ha detto Pierluigi Bersani ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

"Italia Viva? Il Centro diventerà un piccolo luogo dei narcisismi, perché anche un cieco si renderà conto che sta tornando la destra e il bipolarismo", ha aggiunto riferendosi alla formazione creata da Renzi dopo l'uscita dal Pd.

Capitolo Sardine: "Più che augurarmi che le Sardine diventino un partito o che restino un movimento, mi auguro che diventino un nuovo Sessantotto, un'aria nuova che tira, perché c'è n'è davvero un gran bisogno".