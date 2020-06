Ue, Conte in aula con sei ministri

(Foto dal profilo Facebook del deputato Igor Iezzi)

Accanto al premier Giuseppe Conte oggi in aula alla Camera per l'intervento in vista del Consiglio Ue e sulla vicenda Mes, ci sono i ministri Enzo Amendola, Lorenzo Guerini, Dario Franceschini, Alfonso Bonafede, Fabiana Dadone e Roberto Speranza.

Mentre Conte parla "non lo ascolta neanche la sua maggioranza", scrive su Facebook il deputato della Lega Igor Iezzi postando una foto dell’Aula.