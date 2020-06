Elezioni regionali Calabria, su Rousseau sì a Aiello

Si è conclusa la consultazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto e residenti in Calabria hanno votato per esprimere due scelte: i candidati consiglieri regionali e la conferma del candidato presidente. Nella votazione per confermare Francesco Aiello come candidato presidente sono state espresse in totale 2.167 preferenze: i sì sono stati 1.150 (53,1%) e i no 1.017 (46,9%).

"Ringrazio molto gli iscritti al Movimento 5 Stelle per la fiducia che mi hanno dato. Da questo momento sono per tutti il candidato governatore della Calabria per l'alleanza civica del Movimento 5 Stelle" afferma in una nota il docente dell'Università della Calabria.

"Adesso - prosegue Aiello - c'è bisogno di unità assoluta e, a riguardo, vorrò incontrare gli attivisti del Movimento 5 Stelle con cui non sono ancora riuscito a parlare per definire tutti insieme il nostro progetto politico di cambiamento reale della Calabria. Bisogna lavorare con convinzione, passione, determinazione e collaborazione. Dobbiamo restituire speranze ai calabresi, voglia di partecipare e di superare con il massimo affiatamento la lunga fase di declino e ingiustizia che ha caratterizzato le precedenti amministrazioni calabresi".

"Ci vediamo il 13 dicembre alle ore 18:30 all'auditorium Casalinuovo di Catanzaro per iniziare, insieme a Luigi Di Maio e a tutto il popolo che crede nel progetto civico proposto dal Movimento 5 Stelle, la nostra campagna elettorale con i calabresi, tra i calabresi e per i calabresi".