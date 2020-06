Mes, 14 deputati M5S non partecipano al voto

(Fotogramma)

Quattordici deputati M5S non hanno partecipato al voto. Si tratta di Enrico Baroni, Emilio Carelli, Luciano Cillis, Gianfranco Di Sarno, Alessandra Ermellino, Francesco Forniciti, Stefania Mammì, Michele Nitti, Cosimo Pignatone, Eugenio Saitta, Simona Suriano, Patrizia Terzoni, Raffaele Trano, Andrea Vallascas. Nessuno voto contrario sulla risoluzione di maggioranza nel gruppo M5S sul Mes. Tra i non partecipanti al voto sulla risoluzione di maggioranza anche Giorgia Meloni e Piero De Luca. Entrambi avevano fatto la dichiarazione di voto in aula a nome del gruppo, rispettivamente Fdi e Pd.