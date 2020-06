Mes, Meloni attacca: "Stiamo meno sereni di Letta"

(Fotogramma)

"Le vostre rassicurazioni non ci bastano. Non stiamo sereni, meno di Enrico Letta". Così Giorgia Meloni in un passaggio del suo intervento alla Camera sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sul prossimo Consiglio Ue, in merito al Mes.

"State molto attenti quando parlate di Fratelli d'Italia. Noi - spiega la leader del partito di centrodestra - per salvare la faccia abbiamo lasciato un partito, rischiando di non essere eletti. Noi abbiamo votato contro il fondo salva stati... Quindi, state molto attenti quando parlate di noi. Noi siamo quelli che voi non avete saputo essere".