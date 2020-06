Mes, Michel: "Seguo dibattito in Italia, ne terremo conto"

(Afp)

"Seguo, evidentemente, quello che succede in Italia e tengo in considerazione la natura del dibattito in corso in Italia" sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità. Lo dice il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, rispondendo ad una domanda a Bruxelles, durante un briefing. "In linea generale - continua Michel - penso che si debba considerare la situazione interna, perché so bene che quello che succede nei diversi Parlamenti nazionali ha un impatto sulle posizioni europee. Sull'Unione economica e monetaria avremo un dibattito strategico, per vedere in che modo nei prossimi mesi possiamo progredire in modo realista".