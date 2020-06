Mes, Paragone lascia scelta alla Rete: "Voto no?"

(FOTOGRAMMA)

Lancia un sondaggio online il senatore 'ribelle' del M5S Gianluigi Paragone sul voto che dovrà tenere nell'Aula del Senato sulla risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes. "Volete che oggi in Aula voti NO AL MES nel rispetto del programma dei 5 Stelle? - chiede il parlamentare -. Questo è quello che è scritto nel programma del M5S: 'Il Movimento 5 Stelle in particolare SI IMPEGNERÀ ALLA LIQUIDAZIONE DEL MES (FONDO ‘SALVA STATI’)'".