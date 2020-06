"La mia non è una dichiarazione in dissenso prodromica a un cambio di gruppo. Voglio solo invitare il mio gruppo e il governo a stare attenti a una questione... il Mes sta dentro un'architettura neoliberista dell'Europa, che ci nega una seria e incisiva politica espansiva". Lo ha detto in Aula il senatore M5S Gianluigi Paragone, annunciando il suo voto contrario alla risoluzione sul Mes. "Con queste sue politiche l'Europa ci nega la possibilità di crescere", ha rimarcato il senatore.