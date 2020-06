Cannabis light, ok a vendita se thc sotto 0,5%

(Fotogramma)

Via libera all'emendamento alla manovra, approvato questa mattina dal Senato, che consente il commercio di cannabis light con una soglia di Thc dello 0,5.

“Grazie all’impegno di Matteo Mantero e Francesco Mollame, arriva finalmente un segnale chiaro per i produttori e i commercianti di canapa industriale e si mette fine a una dannosa campagna ideologica che ha ridotto soltanto posti di lavoro e investimenti. È in battaglie come queste che si afferma con forza il dna del nostro Movimento”, dice Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle.

“Anche la Coldiretti ha giudicato opportuno quest’intervento legislativo, approvato con un emendamento alla manovra. Si tratta di una prima tappa in piena continuità con una legge voluta dal MoVimento 5 Stelle nella scorsa legislatura e votata poi all’unanimità – Lega inclusa - addirittura senza passare dall’aula.” aggiunge Brescia.

“È positivo che sia stato approvato un emendamento alla legge di bilancio per chiarire che i negozi di cannabis light sono legali, come furono subito considerati anche dal Governo e dalle altre autorità pubbliche, dopo l’approvazione della legge 242/2016 sulla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, afferma Alessandro Massari della Direzione di Più Europa.

“Dopo troppe e troppo lunghe pronunce contraddittorie da parte dei tribunali italiani e della stessa Cassazione, la discussione in sede istituzionale sulla necessità di un definitivo chiarimento era stata aperta da due proposte di legge presentate in estate dal sen. Mantero del M5S e da Emma Bonino. Ora, se questo emendamento verrà definitivamente approvato - prosegue Massari - si eviterà di mettere definitivamente in crisi un settore che aveva raggiunto quasi 10.000 addetti, con 2800 punti vendita e che è rimasto per oltre sei mesi – nel silenzio dell’attuale come del precedente governo – in balia di indagini giudiziarie, sequestri e rischi di condanne pesantissime”, conclude l’esponente di Più Europa.