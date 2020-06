Lega accoglie ex M5S: "Di Maio ragioni sui motivi"

"Diamo il benvenuto ai nuovi arrivati che evidentemente non si riconoscono più nei 5 Stelle". Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. "Dispiace molto per le parole di Di Maio ma comprendiamo la sua difficoltà. Però il ministro dovrebbe ragionare sui motivi che spingono parlamentari della maggioranza a passare dal potere all’opposizione. Sono scelte che si fanno quando si crede in un’idea più che in una poltrona", aggiunge.