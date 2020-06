Piazza Fontana, Zingaretti: "Neofascisti fecero esplodere bomba, non dimenticheremo vittime"

Nicola Zingaretti (FOTOGRAMMA)

"50 anni fa, il 12 dicembre del 1969, in piazza Fontana a Milano i neofascisti fecero esplodere una bomba nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. 17 persone innocenti persero la vita". Così Nicola Zingaretti, su Facebook, in occasione dai 50 anni dalla bomba all'istituto milanese, postando la prima pagina del 'Corriere' del tempo. "Non le dimenticheremo - dice Zingaretti, riferendosi alle vittime - così come non dimentichiamo la tragedia di Giuseppe Pinelli".

"Siamo e saremo sempre con tutti coloro che pretendono verità e giustizia per una pagina drammatica della nostra storia - assicura il segretario dem -. Oggi il nostro cuore è con Milano, con i milanesi, con l’Italia democratica che dobbiamo difendere ogni giorno".