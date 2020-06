Renzi: "In 2020 battaglia contro plastic e sugar tax"

(Foto Fotogramma)

"Le tasse bisogna abbassarle. Abbiamo fatto un grande lavoro evitando l'aumento dell'Iva. Questo è un Paese in cui le tasse sono troppo alte". Così Matteo Renzi, ospite della puntata di Dritto e Rovescio che andrà in onda questa sera su Rete4. "Prendo un impegno per il 2020, che è quello di fare una battaglia senza quartiere per evitare che ci sia una tassa sulla plastica e sullo zucchero. Se metti le tasse per far cassa, stai distruggendo il settore della plastica", insiste il leader di Italia Viva.