Sardine, Paola Turci: "Anche io in piazza a Roma"

(Adnkronos)

"Seguo con curiosità il movimento delle sardine". Lo dice in un'intervista a 'La Stampa' Paola Turci, un'artista che non teme di esporsi politicamente e che annuncia che sabato prossimo sarà in piazza a Roma: "Ci stiamo scrivendo con le mie amiche in queste ore. Vorrei partecipare a questo risveglio delle coscienze, per scuotere una classe politica bloccata da slogan, algoritmi, becera propaganda", dice la Turci.

La cantante romana è convinta "che la decisione di scendere in piazza nasca prima di tutto dalla volontà di ribadire il concetto di antifascismo. Sembrerebbe qualcosa di antico, ma è importante arginare derive pericolose". E aggiunge: "Le sardine non devono proporre nulla, il loro ruolo è far scendere la gente in piazza con un linguaggio civile. Il loro messaggio di civiltà e democrazia è fortissimo".