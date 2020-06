Sondaggio Calabria: centrodestra avanti anche senza candidato

(Fotogramma)

Il nome del candidato alla presidenza della regione ancora non c'è ma in Calabria il centrodestra è comunque in largo vantaggio. quanto emerge dalla rilevazione realizzata da Noto Sondaggi per 'Porta a Porta' in onda questa sera. Un candidato X del centrodestra si attesta tra 43-47 per cento nelle intenzioni di voto, mentre Pippo Callipo sostenuto dal centrosinistra si ferma tra il 26 e il 30 per cento. Francesco Aiello dei 5 Stelle è dato tra il 10 e il 14%.