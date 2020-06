Il sondaggio: 74% italiani dice sì a premier o capo di Stato donna

Immagine d'archivio

Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, alla domanda 'Le piacerebbe avere come futuro Premier o Presidente della Repubblica una donna?' ha risposto 'SÌ' il 74% degli intervistati, 'NO' il 7%, mentre il 19% preferisce non rispondere.