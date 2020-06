M5S, Trenta: "Io vittima poteri forti, non mollo presa"

(Foto Fotogramma)

"Ritengo di essere vittima di una trama agita da alcuni poteri forti, ma non intendo mollare la presa". Lo afferma l'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta, in merito alla sua esclusione dal voto su Rousseau per la scelta dei 'facilitatori' 5 Stelle. "Ribadisco il mio convincimento nei valori fondanti il Movimento delle origini, ed intendo continuare la mia battaglia civile e politica, forte anche del sostegno di migliaia di attivisti e sostenitori. Non mollerò", aggiunge.

Trenta "ha appreso questa mattina dal Blog delle Stelle che la candidatura a 'facilitatore' del Movimento 5 Stelle per l'area Sicurezza e Difesa non è stata ammessa alla votazione sulla piattaforma Rousseau, per ignote ragioni". E' quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dall'ex titolare della Difesa. "Incredibilmente non è stata fornita alcuna spiegazione, e questo episodio conferma le perplessità su alcuni processi decisionali dei vertici del Movimento", ha dichiarato Trenta, che aveva presentato il suo 'Team del Futuro' lunedì scorso presso la Sala Stampa della Camera dei deputati. "Nei prossimi giorni - annuncia Trenta - convocherò una conferenza stampa, in occasione della quale fornirò la mia interpretazione di quel che mi è accaduto nelle ultime settimane, presentando un articolato dossier, a partire dalla mia esperienza di Ministro della Difesa per 14 mesi".