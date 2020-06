Voli di Stato, Toninelli: "Io da ministro viaggiavo in seconda classe"

(Fotogramma)

"Io da ministro prendevo voli di linea in seconda classe, ho fatto 70 trasferte e non prendevo voli di Stato". Così l'ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli parla ad Agorà dell’inchiesta su alcuni voli di Stato in cui risulta indagato Matteo Salvini, che definisce un"assenteista cronico, prima da parlamentare europeo e ora da parlamentare italiano". "Ci si dimentica - dice Toninelli - che i problemi giudiziari sono una cosa seria in politica, l'ultimo è quello dei voli di Stato", dopo i "presunti fondi russi, i presunti 43 milioni di euro di finanziamento alla Lega portati in Lussemburgo, l'assessore all'autonomia Galli in Lombardia indagato in un processo legato ai 43 milioni". Per l'ex ministro esiste un "rilievo morale e politico, non si usano strumenti di Stato perché in quel momento ricopri una determinata carica".