Banca Pop. Bari, fonti governo: "Italia Viva e M5S sapevano"

Foto Fotogramma

Italia viva e Movimento 5 stelle sapevano. Fonti di governo spiegano che sulla vicenda della banca popolare di Bari si sono tenute diverse riunioni e tutti, compresi Iv e M5S, erano al corrente della situazione e consapevoli dell'imminenza di un provvedimento sull'istituto bancario. Anzi, c'è chi addirittura sottolinea come una misura sulla popolare di Bari dovesse essere messa in campo già due settimane fa. Fino a questa sera, quando i renziani si sono smarcati, innescando un nuovo scontro all'interno dell'esecutivo. La soluzione che si prospetterebbe per l'istituto pugliese, in ogni caso, non dovrebbe ricalcare quelle trovate per altre crisi bancarie simili. Qualcuno azzarda un'ipotesi sulla falsariga di una nazionalizzazione, senza però addentrarsi nei dettagli.

Alla fine, anche per le barricate messe su da Italia viva e dal M5S (fonti del Movimento ammonivano che non ci sarebbe stato alcuna riunione risolutiva prima di mettersi d'accordo sul metodo) il Cdm non ha approvato alcun provvedimento. Al tavolo con il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il titolare del Viminale, Luciana Lamorgese: per il Pd, oltre al ministro dell'Economia, il capodelegazione Dario Franceschini e Enzo Amendola. Presente anche Leu, con il ministro della Salute, Roberto Speranza.