Elezioni Gb, Salvini esulta: "Go Boris"

(Fotogramma)

"Go Boris Go! Sinistra sconfitta anche in Gran Bretagna!". Così Matteo Salvini, su Twitter, esulta per i risultati degli exit poll delle elezioni inglesi, che vedono trionfare il conservatore Boris Johnson.



"Il voto in Gran Bretagna ci dice che la coerenza e la chiarezza pagano", ha poi detto il leader della Lega a Radio Crc, "Boris Johnson - ha aggiunto Salvini - ha detto agli inglesi cosa voleva proporre, un taglio delle tasse, mentre la sinistra voleva onnipresenza dello Stato e più tasse. E' come adesso in Italia, con la differenza che in Gran Bretagna hanno avuto la fortuna di votare, mentre in Italia siamo ostaggio di una minoranza. Sono convinto che, se si votasse, anche qui finirebbe come in Gran Bretagna".