Gb, Occhetto: "Sconfitta laburista nasce da errori Blair"

Foto Adnkronos

di Francesco Saita

"La sconfitta laburista viene da lontano, è stata 'preparata' dal blairismo, che ha reso le forze socialiste corresponsabili delle scelte del neoliberismo". L'ex segretario del Pci, Achille Occhetto, con l'AdnKronos commenta così il voto in Gran Bretagna che ha visto la netta affermazione dei conservatori di Boris Johnson.

Occhetto non si nasconde anche le responsabilità di Corbyn: "Di certo non ha giovato la sua posizione sulla Brexit - aggiunge - doveva essere più chiaro, puntare al remain, serviva meno cautela". "Ma la questione - sottolinea Occhetto - va vista partendo dal fatto che i laburisti, con Blair, hanno abbracciato un modello liberista, che ha lasciato abbandonati gli ultimi, che non hanno più avuto voce in capitolo".

Il voto avrà ripercussioni in Italia? "Penso che riguardi tutta l'Europa, che vedremo ora come reagirà sul piano politico e sociale", conclude Occhetto.