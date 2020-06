Sondaggio: Lega in lieve calo, Meloni ferma

(Fotogramma)

Lega in leggero calo e Meloni in stallo arresta, almeno temporaneamente, la sua corsa. Questi i risultati dell'ultima rilevazione sulle intenzioni di voto degli italiani di Index Research per Piazzapulita, La7. Più nel dettaglio, il Carroccio resta in ogni caso primo partito con ampio margine, registrando il 32,2% delle preferenze (-0,5% rispetto al 5 dicembre scorso). Al secondo posto il Partito Democratico, che si attesta al 19,2% (+0,1%), terzo il M5S che resta stabile al 16,2%. Stallo per Fratelli d'Italia, che con il 9,8% delle preferenze resta fermo dopo aver guadagnato posizioni nelle settimane precedenti. Penultima posizione per Forza Italia con il 6,7% (+0,1%) e ultima per Italia Viva, il leggero calo 4,6% (-0,3%)