Bordoni lascia Forza Italia e passa alla Lega

(Fotogramma)

Davide Bordoni si dimette dall'incarico di coordinatore romano di Forza Italia, scelta propedeutica al passaggio nella Lega, che verrà annunciato ufficialmente mercoledì prossimo in una conferenza stampa con Matteo Salvini. "Lì - sottolinea Bordoni all'Adnkronos - spiegherò le motivazioni di questa scelta, legata a fattori generazionali, visto che ho la stessa età di Salvini; e naturalmente anche politici, per dare una spinta al bisogno di rinnovamento del centrodestra. Naturalmente ringrazio Silvio Berlusconi e Antonio Tajani per l'opportunità che mi hanno dato di militare e lavorare in Forza Italia, dove sono entrato ai tempi dell'università e sono rimasto per 25 anni". Bordoni resterà nel Consiglio comunale di Roma, dove, insieme a Maurizio Politi, eletto nella lista 'Noi con Salvini', darà vita al Gruppo 'Lega per Salvini premier'.