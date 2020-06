"Le Sardine per me sono una grande speranza, sono persone che non si conoscono ma in comune hanno i principi della Costituzione, che spero diventi il collante che unisca tutti". Così Paolo Flores d’Arcais, filosofo e giornalista, nel 2002 fra i protagonisti dei ‘girotondi’ e oggi fra i manifestanti in piazza San Giovanni per il Sardine Day. "Adesso sarà cruciale cosa inizieranno a decidere e a fare, tradurre i loro principi in programma, perché decidere come realizzare la Costituzione è una cosa molto impegnativa" sottolinea.